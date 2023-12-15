臘腸芝麻皆出事　食不安心官之過

每到秋冬時節，自然想起香噴噴的臘味煲仔飯、糯米飯。雖然食物味道很好，不過最重要還是身體健康，否則病從口入，就會因小失大。消委會日前公布測試的30款臘腸結果，發現有6款樣本檢出禁用或致癌染色料、2款塑化劑超標，全部臘腸樣本無一例外都是「高鈉」，幾乎全部高脂，包括聲稱「瘦」臘腸的樣本，呼籲市民少食為妙。《東呼即應》關注，每次有食安危機，不是消委會抽驗發現，就是傳媒率先踢爆，議員則批評相關部門欠缺把關。

消委會檢驗的30款樣本，分別來自香港與內地，部分則聲稱來自新加坡與加拿大，其中有樣本驗出含有本港禁用的染色料「紅2G」以及「若丹明B」，前者會產生可能致癌的代謝物苯胺，後者則會令人出現惡心、嘔吐與尿液變紅等徵狀。另外，部分臘腸樣本驗出一種名為「DBP」的塑化劑，高出食安中心行動水平超過一倍，令人擔憂。

事實上，除了臘腸，消委會檢測市面35款芝麻產品，發現27款檢出不同污染物，當中樣本驗出塑化劑含量超出食安中心行動水平，其中一款芝麻油更超標79倍。消委會引述研究指出，長期過量食用塑化劑，可能會影響實驗動物的生殖系統發育，以及肝臟和腎臟等器官的健康。

每次有食安危機，不是消委會抽驗發現，就是傳媒率先踢爆，例如本報2021年就踢爆有店舖無牌出售來歷不明生蠔，負責發牌的食環署懵然不知，食安中心同樣渾然不察；早前本報再在市面採購5款聲稱產自本地、日本與法國的生蠔，結果發現重金屬鉛、鎘、水銀與砷的含量幾乎全部超標，部分水銀含量更超標30倍，足以證明食安中心把關不力。

更甚者，傳媒及消委會發現食安問題，食安中心往往不是亡羊補牢，而是硬拗到底。對於消委會檢測臘腸結果，食安中心表示，中心跟進樣本的檢測結果合格，符合法例要求，又強調過去3年抽取超過290個臘腸樣本進行化學檢測，全部通過檢測。議員梁文廣接受《東呼》訪問時表示，相信食安中心稱檢驗結果與消委會不同，並非標準不同的問題，而是抽查的樣本不同，臘腸的製法會因應肉質與時間有所不同，可能這段時間醃製的臘腸顏色和賣相不佳，部分商家有機會涉嫌用顏料染色。

梁文廣指出，此類加工食物會因時節或者時間不同，甚至是因為原材料肉類的批次不同而影響效果，食安中心應就此類食品主動加強檢測，例如每逢時節就大規模進行檢測、以至定期進行檢測，甚至研究設立制度，規定某類食品要主動送檢，對於沒問題的批次，食安中心給予檢測通過的標籤，令買家可以識別。

家營營養中心營養師陳筠霖提醒，長期病患如腎病、高血壓和高膽固醇患者，不建議食太多臘腸食品，腎病人士腎功能比一般人弱，若吃太多臘腸會加重腎負荷；而臘腸較硬，消化功能較弱人士或小童，亦不建議進食過多加工食品。此外，臘腸除了含脂肪及糖分，亦是較高熱量食品，若健康人士進食較多臘腸，攝取較多卡路里、熱量和脂肪時，容易增加體重。

對於食安中心公開「打臉」，消委會解釋，各個批次的品質有異，因此檢測結果不同。內地當局為了救市，最近傳出制定房企融資「白名單」，既然食安中心稱測試的食品都沒有食安疑慮，建議中心可參考做法制定「白名單」，讓市民「食得安心」。