家長親職壓力評分偏高　社工籲及早識別免爆煲

聖公會聖基道兒童院轄下「童行有愛」早前邀請香港樹仁大學社會工作系協助進行服務成效評估，有175名家長參與，結果發現，46%的受訪家長親職壓力指數達60分以上，屬偏高；而透過接受學前單位社工服務，家長平均壓力指數有效降低4.6%。前線社工指出大部分高親職壓力家長求助動機較低，部分更不自覺自己在高壓力狀態中，以致壓力不斷累積至「爆煲」。

分析亦顯示SEN學童的家長對社工服務的需求較其他家長高約兩倍。不過經社工介入後，SEN學童的家長的親職壓力指數降低2.2%。聖基道兒童院總幹事麥潤芸表示「童行有愛」建立了三層及早識別機制，可分為自行求助、介入及篩選問卷。而在2022/23學年，透過自行求助識別的家庭佔總個案18%、第二層介入之個案共佔67%，而第三層篩選問卷識別的家庭則佔總個案15%，可見評估問卷能有效辨識有需要但低求助動機之家庭，發揮補漏功效。

香港樹仁大學社會工作學系系主任方富輝建議學前單位社工服務增加駐校日數，和減少服務機構的替換，同時增加社工服務的駐校日數，以確保已與學校教職員、學生和家長建立穩定互信關係的駐校機構能在這個關鍵時刻協助教職員了解法案並識別懷疑虐兒的家長，以減輕前線教師的壓力和達到有效保護兒童福祉的目標。此外，他亦建議政府「在學前單位提供社工服務」計劃中增撥資源提供臨床心理學家的評估及支援服務，有助及早識別、適時支援及轉介。