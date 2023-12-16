來年DSE復常毋須再戴口罩　考生須用報到易app電子簽到

過去數年DSE都在疫情下舉行，明年DSE將於4月舉行，考評局表示隨社會復常，2024年DSE的試場安排亦將復常，撤銷所有防疫措施，不再強制考生戴口罩。另外，明年DSE一般試場將使用新系統核實考生身份，考生須使用手機應用程式「報到易」進行簽到，監考人員則會透過專用裝置，以考生報名時提供的相片核實身份，程式更新版明年2月初可以下載。

今年DSE雖然在疫情緩和後舉行，當時各項社交距離措施經已撤銷，不過考評局仍要求考生戴口罩，以及填寫考生健康申報表，快測結果為陽性的考生需到特別試場應考。考評局昨日出版《考生手冊》，隨着2024年DSE的試場安排亦會跟隨社會復常，即考生毋需再在試場戴上口罩。考評局指，考生可按個人需要，選擇在考試期間戴上自備的外科口罩，以及自備酒精搓手液個試場使用。

除了試場復常外，2024年DSE將全面採用手機簽到。考評局指所有試場將全面採用第二代公開考試支援系統（PESS2），考生須在其手提電話內安裝「報到易 Check-in Smart (HKDSE)」應用程式自行簽到，監考員則會在點名時透過由試場學校提供的iPad或考評局提供的流動裝置，以考生於報名時提供的相片進行身份核實。

考評局提醒，考生應在前往試場前預早下戴並安裝「報到易」手機應用程式，而下屆DSE需要使用的更新版本將會在2024年2月初在App Store或Google Play供考生下戴。考生在考試當日進入試場後，需要於「檢查個人物品」宣布完畢前以手機自行簽到，完成後依照試場主任指示關掉手機，並放於座椅下當眼處讓監考員清楚看見。如考生在進行聆聽考試時要進入特別室應考，則須於考試完結後在「報到易」內的「特別室報告書」確認其進入特別室的時間及原因。

另外，2024年DSE多個科目有所改動，其中最影響考生的莫過於中國語文科3卷變2卷，只考閱讀及寫作，以及通識教育科被公民與社會發展科取代，而選修科目方面資訊及通訊科技科將恢復原來的筆試要求，中史、歷史、地理等8個選修科目亦會精簡其筆試評核要求。