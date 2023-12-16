港府刊憲土瓜灣6街進行道路工程　配合市建局重建項目

港府刊憲建議於土瓜灣土瓜灣道、啓明街、玉成街、鴻福街、銀漢街及榮光街進行道路工程，包括興建一條連接鴻福街及馬頭圍道/土瓜灣道花園的行人天橋，以配合市區重建局的重建項目。

相關工程包括興建行車道、行人天橋連相關自動梯、升降機及樓梯和下斜路緣；永久封閉部分現有行車道，並改建為行人路、緊急車輛通道及行人專用街道；永久封閉一段將由九龍土瓜灣環安街、環樂街、環興街、環發街、環達街、榮光街、庇利街、啓明街、鴻福街及銀漢街的擬建道路工程(其他工程項目)建造的行車道，並改建為緊急車輛通道及行人專用街道；永久封閉一段現有行人路，並改建為行車道；永久封閉部分將由其他工程項目建造的緊急車輛通道及行人專用街道，並改建為行車道和行人路；永久封閉部分現有美化市容地帶，並改建為行人路和行人天橋連相關自動梯、升降機及樓梯；永久封閉部分現有行車道、行人路和後巷； 永久封閉部分將由其他工程項目建造的緊急車輛通道及行人專用街道；以及進行附屬工程，包括水務、公用設施、環境美化、渠務和街道照明工程，以及安裝街道裝置和交通輔助設施。

公眾可於辦公時間到中西區民政諮詢中心、九龍城民政諮詢中心，以及九龍西區地政處查閱有關工程的圖則和計劃，有關的憲報公告、計劃、圖則和位置圖已上載至運輸及物流局網站。

任何人士擬反對該項工程或使用，或同時反對兩者，必須以書面向運輸及物流局局長提出。反對人士須在反對通知書內說明其權益及聲稱受該項工程或使用影響的情況，並提供聯絡資料，方便聯絡。反對通知書須不遲於2024年2月14日送達運輸及物流局局長。