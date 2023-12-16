東方日報A1：紅Van過紅隧成本激增　乘客最貴加6蚊

三條過海隧道明日起實施分時段收費以圖分流過海車龍，但市民未見其利，荷包先受害。俗稱紅Van的紅色小巴，因為其紅隧隧道費由過往10元大幅增至50元，有紅色小巴商會昨宣布，明日起至少有8條紅色小巴路線加價，最貴單程加6元，其中荃灣麗城花園來往銅鑼灣的路線收費由23元增至29元。該會預料，加價後乘客多少有流失，但成本暴漲下為了「維皮」亦需加價。議員指，小巴人手不足問題仍未解決，料過年前後會出現更多加價情況。

分時段收費實施後，行經紅隧的小巴，隧道費將由10元，大增4倍至50元。香港公共小巴車主司機協進總會昨表示，因應下周日起紅隧加價至50元，當日起至少有8條紅色小巴路線加價兩至6元不等，加幅介乎約21%至43%（詳見表）。其中，灣仔往來慈雲山路線及銅鑼灣往來荃灣麗城路線加得最多，分別由14元加至20元，以及由23元加至29元。

該會主席張漢華指，個多月前業界已考慮加價，料加價後乘客多少有流失，但因營運成本增加而無奈加價，直言「好悲哀」。他稱，來往灣仔至西貢路線的紅色小巴一周前已試行新收費，據駕駛該路線的司機反映，加價後乘客流失10%至20%，尚算「捱得住」；若加價後乘客流失40%至50%，相關路線可能會停運，而灣仔來往觀塘等路線，因與巴士有競爭，更屬停運高危路線。

張漢華又指，早前有官員稱小巴隧道費近40年無調整過，但他認為調整隧道費要慢慢來，讓司機及乘客習慣，「加人工都冇話即刻加啦」，直斥港府做事離地兼離譜。他透露，運輸署曾接觸該會，讓其收集隧道費調整後的乘客量等營運情況，他又引述該署指會再研究是否有減隧道費的空間。他表示，業界希望小巴三隧隧道費可劃一收20元，減輕小巴營運成本，繼而減少打工仔的車費負擔。

除上述的紅色小巴路線外，本港現有兩條綠色小巴過海路線，分別為來往兆康至灣仔的49S，以及來往小西灣至旺角的61。運輸署回覆本報查詢時指，該署今年6月接獲新界第49S號線營辦商申請調整票價，正在處理中，過程會考慮和平衡一籃子因素，例如營辦商的財政及營運狀況、服務水平、當下社會經濟情況和市民的接受程度及負擔能力等，以決定是否接受調整票價申請，亦可能會調整加幅。另外，該署暫未接獲營辦商就港島區第61號線調整票價的申請。

交通事務委員會主席陳恒鑌認為，比起三隧道劃一收費，無論紅色或綠色小巴的加價壓力，更多來自人手不足的問題。他表示，綠色小巴人手不足問題仍未解決，對於輸入勞工，業界多持觀望態度，申請數量不多，料過年前後會出現更多小巴加價情況。他又指，委員會早前已建議港府在調整隧道費一段時間後檢討方案，亦建議小巴等商用車可與的士看齊，劃一收費25元。

小巴以外，現時輕型、中型及重型貨車行經三隧收費各有不同，以紅隧為例，輕型貨車收15元，中型貨車收20元，重型貨車則收30元，分時段收費實施後，所有貨車全日將劃一收50元，變相經紅隧各類貨車全需加價。落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉認為，認為統一隧道收費是好事，業界可選擇更暢通的路線，但行業的營運狀況不好，貨量向下，期望港府可以多體諒業界，冀隧道費有下調空間。汽車交通運輸業總工會貨運車從業員分會主任孫浚誠表示，運費視乎貨車的載貨量、隧道費等因素，料隧道費增加會直接轉嫁至消費者。

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