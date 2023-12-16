天文台發出寒冷天氣警告　民政署開放18間臨時避寒中心

天文台今日(16日)早上6時發出入冬後首個寒冷天氣警告。民政事務總署表示，已開放各區18間臨時避寒中心，供有需要的市民避寒，中心會於寒冷天氣警告持續生效期間繼續開放。

為確保入住臨時避寒中心的人士在寧靜及不受干擾的環境下休息，任何市民或團體如希望送贈物品給入住者，須先聯絡中心職員進行登記，然後將物品放置在指定的室內地點。中心職員會協助通知入住者有關安排，讓他們自行領取所需物品。

18間臨時避寒中心地址如下：

港島區：

中西區－西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓西營盤社區綜合大樓社區會堂

東區 －銅鑼灣福蔭道7號3樓銅鑼灣社區中心

南區 －鴨脷洲利東邨利東社區會堂

灣仔 －灣仔皇后大道東258號灣仔街市地下低層灣仔活動中心

九龍區：

九龍城－紅磡庇利街42號九龍城政府合署1樓紅磡社區會堂

觀塘 －藍田啓田道71號藍田（西區）社區中心

深水埗－深水埗昌新里1號南昌社區中心

黃大仙－慈雲山雲華街45號慈雲山（南區）社區中心

油尖旺－油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心

新界區：

離島－東涌文東路39號東涌市政大樓地下東涌社區會堂

葵青－葵涌大窩口道15號大窩口社區中心

北區－粉嶺祥華邨祥華社區會堂

西貢－將軍澳坑口培成路38號西貢將軍澳政府綜合大樓地下坑口社區會堂

沙田－沙田隆亨邨隆亨社區中心

大埔－大埔鄉事會街2號大埔社區中心

荃灣－荃灣梨木樹邨康樹樓地下梨木樹社區會堂

屯門－屯門蝴蝶邨（近蝶心樓）蝴蝶灣社區中心

元朗－元朗朗屏邨朗屏社區會堂