天文台發出寒冷天氣警告 民政署開放18間臨時避寒中心
2023年12月16日 08:38
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臨時避寒中心開放供有需要市民使用。(陳俊華攝)
天文台今日(16日)早上6時發出入冬後首個寒冷天氣警告。民政事務總署表示，已開放各區18間臨時避寒中心，供有需要的市民避寒，中心會於寒冷天氣警告持續生效期間繼續開放。
為確保入住臨時避寒中心的人士在寧靜及不受干擾的環境下休息，任何市民或團體如希望送贈物品給入住者，須先聯絡中心職員進行登記，然後將物品放置在指定的室內地點。中心職員會協助通知入住者有關安排，讓他們自行領取所需物品。
18間臨時避寒中心地址如下：
港島區：
中西區－西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓西營盤社區綜合大樓社區會堂
東區 －銅鑼灣福蔭道7號3樓銅鑼灣社區中心
南區 －鴨脷洲利東邨利東社區會堂
灣仔 －灣仔皇后大道東258號灣仔街市地下低層灣仔活動中心
九龍區：
九龍城－紅磡庇利街42號九龍城政府合署1樓紅磡社區會堂
觀塘 －藍田啓田道71號藍田（西區）社區中心
深水埗－深水埗昌新里1號南昌社區中心
黃大仙－慈雲山雲華街45號慈雲山（南區）社區中心
油尖旺－油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心
新界區：
離島－東涌文東路39號東涌市政大樓地下東涌社區會堂
葵青－葵涌大窩口道15號大窩口社區中心
北區－粉嶺祥華邨祥華社區會堂
西貢－將軍澳坑口培成路38號西貢將軍澳政府綜合大樓地下坑口社區會堂
沙田－沙田隆亨邨隆亨社區中心
大埔－大埔鄉事會街2號大埔社區中心
荃灣－荃灣梨木樹邨康樹樓地下梨木樹社區會堂
屯門－屯門蝴蝶邨（近蝶心樓）蝴蝶灣社區中心
元朗－元朗朗屏邨朗屏社區會堂