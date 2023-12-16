簡約公屋原選址上水偏遠欠基建　改建公屋仍須長遠研究

政府將興建第二批「簡約公屋」，物色到馬鞍山恆光街一幅用地、以及將會改裝5所空置或即將空置的校舍作為簡約公屋，並不再推展上水蓮塘尾項目。房屋局局長何永賢今早(16日)在電台節目中表示，有意見認為蓮塘尾位置偏遠，附近缺乏足夠基建，加上開發成本高，只能提供約1,000個單位。發展局主動聯絡當局，指覓得一幅位於馬鞍山恆光街、用作一間中學體育場地的短期租約用地，適合改建，連同5間空置校舍項目，新選址合共提供單位數目足夠對沖。故決定調整項目的位置及數目。

何永賢表示，改裝的5間校舍，當中有4間仍在使用，預料兩間校舍明年年中可以交還，部分正等待搬遷新校舍。空置校舍改裝為簡約公屋後，部分屬1至2人單位，校舍改裝時亦毋須進行任何拆卸，只需進行單位間隔、加入獨立洗手間，工程相對容易，預計需時9個月至一年已可完成，期望2027年完成所有簡約公屋項目供居民入住。

問及能否將簡約公屋的選址改為興建公屋，何永賢表示，長遠仍需規劃署研究，希望未來吸納地區意見改善附近社區設施，並強調長遠公營房屋有足夠供應。公屋輪候方面，她指過去一季釋出3,500公屋單位，主要來自濫用公屋、住戶自願交出或因其他原因收回的單位，大部分位於市區，部分人傾向選擇市區單位，甚至寧願等候更長時間，重申當局公屋平均輪候時間6年封頂目標不變，期望輪候時間於2026至2027年度回落至4.5年。