維港水上煙火迎聖誕　旅發局料全年逾3000萬人次旅客訪港

聖誔將至，旅發局舉辦的「香港繽紛冬日巡禮」在今明(16日及17日)兩晚以及23至26 日，將有每場10分鐘的全新「冬日維港水上煙火」上演，晚上8時在維港綻放，在海上呈現多個帶有聖誕氣氛的節日限定煙火圖案，包括「聖誕樹」及「禮物」等；而「HK」字樣煙火亦再次在維港出現，市民可到西九文化區海濱長廊一帶欣賞。

旅發局總幹事程鼎一指，本港是亞洲最具聖誕氣氛的城市，「香港繽紛冬日巡禮」繼續以最代表香港的維港作背景，除帶來全城必到的打卡熱點「巨型聖誕樹」，今年更特別加入8場水上煙火，連串活動有助吸引更多旅客訪港，有信心全年旅客數字將超過3,000萬人次。

另外，旅發局公布10月初步訪港旅客數字為約346萬人次，其中東南亞市場的復甦強勁，較2017和2018年同期，來自菲律賓和泰國的旅客量均已恢復超過九成。累積計算，今年1 至10月錄得約2,680萬訪港旅客人次，已超過旅發局今年1月預期的約2,580萬旅客人次。

旅發局於2023年11月24日至2024年1月1日舉辦「香港繽紛冬日巡禮」，當中最矚目的全新冬日維港水上煙火，於12月9日起，連續三個周末及橫跨聖誕節假期。而首個西九聖誕市集將於2023年12月21日至30日期間於藝術公園大草坪舉行。為期10天的露天市集將設有 25個特色攤位、創意餐飲、現場表演和聖誕寵物驚喜。