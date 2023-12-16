精神科負面標籤礙治療　學者籲加強公眾教育

青少年精神健康問題備受關注，最近中大醫學院的社區調查報告指出，平均每4個兒童和青少年，就有一個有精神疾病，惟近半數照顧者不願意尋求專業的幫助。有精神科醫生指，精神科的負面標籤和污衊化，實際上是接觸和獲得精神科服務的最大障礙，認為應加強公眾教育及建立精神健康教育課程，從小開始學會如何尋求幫助和接受治療；並建議當局減少正式上課時間，照顧學童的精神健康。

香港大學李嘉誠醫學院精神科學系榮譽臨床副教授、教育統籌委員會委員陳國齡今日(16日)於電台節目指，抑鬱症狀很多時未被自己、家人和學校察覺，導致症狀不斷加劇；若早在自殺念頭無法控制前接受治療，或會改變結局。她續指，精神科醫生會進行全面評估，判斷病情是否達到臨床程度和嚴重程度，有沒有共患病，並制定全面的治療計劃，如藥物治療、社會和心理治療等，並領導跨專業團隊共同合作進行治療，強調精神科醫生不是「開藥機器」。

最近衞生局提出的應急方法包括三層介入，其中嚴重和緊急的個案應立即轉介到精神科醫生門診。陳國齡指出，大部分個案經過藥物和心理治療後，約有70%至80%有良好進展，可以繼續正常生活。然而，在醫教社同心協作計劃中，最困難的是獲得父母同意，將緊急個案轉介到精神科門診就診，以致延誤治療的機會。她慨嘆，精神科的負面標籤和污衊化，實際上是接觸和獲得精神科服務的最大障礙。

陳國齡建議加強公眾教育，在學校設立精神健康教育課程，讓學生和青少年能夠察覺自己的症狀，並理解朋友和同輩之間的情況，以相互提醒和支持。同時，還能提供實際體驗，讓學生親身體會各種病患者的情況和照顧者所面臨的壓力等。從小開始，減少標籤。讓大家明白大腦也會生病，學會如何尋求幫助和接受治療。

她又提到，疫情期間學校轉為網上學習，使學生失去實體學習、興趣培養和社交體驗的機會，繼而減少面對成長過程和壓力而培養出的抗逆能力，加上復課後面對追趕課程的壓力，因而誘發的焦慮和抑鬱情緒徵狀更為嚴重，較容易產生念頭和行為。她建議，當局應暫時改變教育政策和重點，減少正式上課時間，留出更多時間慢慢學習和進行輔導，照顧學童的精神健康。