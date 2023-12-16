業界憂修訂密閉空間工作守則變「列清單」　港府：旨在方便執行

政府正進行修訂密閉空間工作守則業界諮詢，包括擬引入「危險評估表格範本」，但業界擔心風險評估會變成「清單式」，失去意義。勞工及福利局局長孫玉菡今日(16日)表示，制訂範本是希望方便業界執行，目前工地危險評估要求清晰，要以實證為本，期望盡快完成諮詢業界，落實守則修訂，亦希望多利用科技，包括用攝像鏡頭提升工地安全。

孫玉菡表示，政府一向要求清晰，評估一定要以實證為本，要做到真真正正的評估，其中危險評估表格範本是方便大家工作，又指在諮詢過程中，業界可尋找方法以便更好地運用守則，並針對每個密閉空間的具體情況，做好風險評估。他續指，諮詢現時剛剛開始，會有足夠時間讓業界反映意見，期望做好諮詢，並通過是次修訂，切實提升密閉空間工作安全。

談到「高端人才通行證計劃」已推出近一年，並超額完成，未來會否進行檢討。孫玉菡指，2022年《施政報告》已提及包括高才通計劃及優化一系列現有人才入境計劃時，會兩年後再作檢討，因此會在下年進行檢討。他又指，在未來的檢討中，會通盤考慮如何更好地運用人才政策，吸引足夠人才來港，為經濟增長添加動力。