近兩成基層禦寒衣物不足　青協義工送上禦寒物品

未來數日本港天氣轉冷，基層家庭要添置厚衣未必是一件輕易的事。有關注團體今日（16日）公布調查顯示，19.4%基層受訪者指禦寒衣物不足；更有10.1%長者曾於寒冷天氣外出購買生活用品時遇到困難。香港青年協會「鄰舍第一」社區計劃的義工由昨天（15日）開始，為獨居長者和基層兒童送上禦寒物品，並關心鄰居的需要，發揮鄰舍守望相助的精神。

逾150位青年義工上月透過「愛心響鈴行動」，致電關懷逾860戶基層家庭，當中包括獨居長者、雙老長者、基層兒童、照顧者及長期病患人士等。從青年義工的統計顯示，在寒冷天氣下，最多受訪者表示禦寒衣物不足；其次為有需要在家中增添暖氣設備（15.7%）。此外，63.9%人表示有需要或歡迎義工致電問候，了解他們的需要。

青協督導主任胡偉全表示，不同的基層家庭各有所需，如單一地向他們送上福袋或日用品，未必能夠精準解決他們最急切的問題。以早前的暴雨與極端天氣為例，有義工發現住在山上臨屋的長者，除了家中風扇被泥水沖走，其他電器亦非常殘舊，因此按緊急程度送上適時的支援服務，讓資源有效運用。上述計劃已推動第12年，已有逾3,000名14至24歲青年自發組成100支「鄰舍隊」，分布全港各區。未來亦將持續擴充及增長，在各社區以具體服務與行動推廣鄰舍互助的訊息。