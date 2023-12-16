國際小學生發明賽280份參賽作品　防洪系統手腳協調器等獲獎

仁濟醫院董事局主辦的香港國際學生創新發明大賽踏入第10屆，吸引了62間本地及海外學校逾500名小學生參加。今日（16日）進行大賽總評暨頒獎典禮，逾百名入圍的小發明家齊集現場，向評審委員介紹發明作品及解答提問，當中不乏一些受新聞時事啟發或與改善生活相關而引伸創作的作品。

聖保羅男女中學附屬小學的參加者容思蔚憑發明「流動手腳協調運動器」贏得仁濟個人創意盃 （高小）的殊榮。仁濟醫院羅陳楚思小學的「LCCS AI 急救箱」贏得團體創意盃。首都師範大學實驗小學的「地下空間雨水防洪系統」贏得初小個人創意盃。

香港國際學生創新發明大賽對象主要為小學生，分為初小及高小組，吸引了62間本地及海外學校逾500名小學生參加，參賽作品共280份，國際隊伍分別來自中國內地、南韓及泰國等地，初賽評審已於本月2日完成，最後選出65件本地入圍發明作品，連同15件國際隊伍發明作品進入總評。

仁濟醫院董事局主席孫蔡吐媚致辭時表示一向積極推動屬校營造創科教育的氛圍， 冀「發明賽」可激發青少年的創意及對科研的興趣，並提升他們的探索精神。主禮嘉賓教育局副秘書長陳慕顏指大賽讓學生充分運用數理科的知識，與同儕合作設計和製作出實用的科技產品，與小學科教育理念配合。