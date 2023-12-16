秘魯母子避孕套裝毒吞落肚涉逾500萬　落機抵澳門斷正

澳門再有體內藏毒案件，一對秘魯籍母子被拘留。母子承認在秘魯吞下毒品後，輾轉飛往澳門等待上線進一步指示。他們共排出54個藏有毒品的避孕套及一個藏於母親陰道內的鵝蛋狀毒蛋，經化驗證實為可卡因，共重1,945.85克，黑市價值約538萬澳門元。當地執法部門相信毒品目的地並非澳門，販毒集團透過澳門作為毒品中轉站，將毒品轉往外地；將繼續追查毒品最終目的地，及其他涉案人士下落。

被捕母親姓Apontecornejo，53歲，報稱商人；其兒子姓Floresaponte，22歲，報稱電單車維修工人。案情指，執法人員經分析後發現該秘魯籍母子有可疑軌跡，二人於周一(11日)下午乘坐航班從馬尼拉飛抵澳門，駐機場人員即時截獲二人，經人體X光機檢查發現二人體內均藏有異物，懷疑是毒品。其後二人被帶到山頂醫院檢查及排出體內異物。

經查問，涉案母親承認上周五(8日)應上線安排在秘魯吞下3個藏有毒品的避孕套，以及在陰道收藏一粒較大的鵝蛋狀毒蛋；兒子則吞下51個毒品避孕套。二人翌日從秘魯先後飛往西班牙、香港，再從馬尼拉飛往澳門時被查，均承認偷藏物品是毒品，但不知道上線下一步指示。母親聲稱在秘魯欠債2萬秘魯幣(約41,200港元)，因還債作案，收取1,500美元(約11,700港元)作為二人的路費。其兒子則承認為協助母親償還債務犯案。