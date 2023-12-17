三隧今早5時實施「分時段收費」　東隧往九龍管道有街馬活動封閉

三條過海隧道今日(17日)早上5時實施第二階段「分時段收費」，現時實施的「633」收費方案下，西隧私家車收費為60港元，東隧、紅隧則為30港元。

「分時段收費」實施後，在星期一至六的非公眾假期，私家車西隧收費介乎20至60元，紅隧和東隧20至40元；電單車西隧收費8至24元，紅隧和東隧8至16元。至於星期日及公眾假期，三條隧道私家車收費20至25元，電單車收費8至10元。而其他車種收費全日維持在固定水平，的士收費劃一25元，貨車、巴士等其他商用車收50元。「香港街馬2023」於同日上午舉行，東隧往九龍方向管道於凌晨1時至早上9時將會封閉。

就三條過海隧道將實施「分時段收費」，城巴發言人相信新安排能有助紓緩交通擠塞及鼓勵市民轉用公共交通工具，為配合「分時段收費」，城巴計劃開辦兩條西隧過海巴士線，即E12號線擬來往東涌及港島東，及全新的952E號線擬來往屯門（三聖）及港島東，在上班日繁忙時段為顧客提供更多交通選項及應付額外需求，新路線將於明年按西隧車流量及顧客需求開辦。城巴表示，會密切留意「分時段收費」實施後顧客需求變化，調整巴士班次，繼續提供快捷、可靠及高優質的巴士服務。

附運輸署「分時段收費」詳情