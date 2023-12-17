沙頭角第二期開放計劃　下月1日正式展開

明年元旦日實施的沙頭第二期開放計劃，除中英街外遊客可以自由踏足沙頭角，飽覽當地風光。而昨日(16日)當局就帶同傳媒遊覽，並介紹沙頭角十大景點及多個「打卡」位，揭開邊境禁區的神秘面紗。

沙頭角雖然位置偏遠，但不乏水陸交通，其中沙頭角碼頭全長280米，是全港最長的碼頭。因應開放計劃，碼頭的小燈塔旁邊加設「天涯海角」打卡位，為天水一色的如畫景致平添幾分文青氣息。遊人可在碼頭入口處的紀念品自動販賣機，挑選一條「幸福小魚」然後寫上祝福字句並綁在碼頭欄杆。在碼頭長廊閒庭信步，可細賞碼頭牆壁上的壁畫，其純真筆觸如何誠摯地描述沙頭角的人、地、情。波平如鏡的沙頭角避風塘、沙頭角東角刻上「日出沙頭，月懸海角」的石碑、「日月亭」都是欣賞醉人美景的最佳位置。

過去沙頭角的陸路交通，曾有鐵路可通往粉嶺，儘管已消失多時，但中英街花園設有一台蒸汽火車頭複製品，配合民初風格的火車站牆身，不禁令人撫今追昔。而沙頭角舊「的骰」消防局仍保留昔日外觀，標誌性的紅閘比正規消防局的要矮上一截，而門前不定期展示一部復刻百年前的手推消防車，是全港唯一一輛存放在露天的舊式消防車展品。在舊消防局附近的順平壁畫街，牆上描繪的慶典畫面活靈活現，予人置身現場之感。

本來是漁村的沙頭角，位處海旁的魚燈廣場記載國家級非物質文化遺產「沙頭角魚燈舞」，廣場吉祥物「活力仔」和「思文喵」向遊人展示魚燈舞場景。相信是源自清朝初年的沙欄吓村吳氏客家族的魚燈舞，以模仿魚類的舞姿以及魚群起舞「獻祭」為主題，表演時由舞者手舉魚燈，伴以鑼鼓奏樂，利用道具和魚燈裏的蠟燭光芒展現海底世界。

第二期沙頭角開放計劃，每日遊客名額1000人，其中旅行團佔700人，個人旅客佔300人。沙頭角除了十大景點，還有十大文化及十大美食，歡迎市民親身體驗。