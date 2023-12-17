盛德街公務員建屋合作社蝕15億　市建局料其他項目將入不敷支

市建局在今年8月展開九龍城盛德街／馬頭涌道公務員建屋合作社發展項目的招標程序，在11月中截標時共接獲6份標書。經招標遴選後，中標發展商以19.34億港元投得是次項目。市建局行政總監韋志成今早(17日)發表網誌，提到項目的中標價，與較早前市場就此項目平均約26億元的估值比較，仍有超過兩成的差距，但仍算在合理水平之內，惟仍遠低於收購價，以致項目將錄得接近15億元的虧損，形容屬「無可避免」。

韋志成認為，盛德街項目屬公務員合作社樓宇，相對於一般私人舊樓的收購程序更為複雜，亦涉及散社後業主須向政府補回地價，才能解除轉讓限制，業主若想透過出售物業及重建樓宇以改善居住環境，相對較困難。盛德街項目重建後可提供約640個單位，較原本只有約150個單位增加超過3倍，亦可以改善地區環境和行人網絡。他強調除市場情況及經濟環境外，亦一併考慮社會整體利益的因素，而非只抱「善價而沽」的心態，因此即使項目將會錄得虧損，仍批出發展合約，項目會如期推行。

未來數年，市建局在九龍城、旺角和深水埗數個已展開收購的重建項目將陸續推出招標，若然樓市持續下行，這些項目日後的投標價將會繼續受壓；部分在樓市高位進行收購的項目，在「高買低賣」情況下，將有可能由盈轉虧。若然外圍經濟環境沒有大改變，標價大有機會繼續受壓，投標收入將不足以抵銷收購成本，造成「入不敷支」的情況，影響市建局未來數年的現金流狀況，亦直接影響開展其他涉及業權收購的項目的規模，以及進行收購的時間表。近年，市建局團隊在規劃、項目及財務儲備三方面已制定策略，尤其在爭取較佳的信用評級方面，讓現金流短缺的時候，能以最佳的條件向外融資，維持市區更新的可持續性。