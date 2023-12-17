不能以公僕身份批評政策惹爭議　當局：更新守則屬行為指南

政府日前發表更新版《公務員守則》諮詢稿，有公務員工會指內容有模糊地方，難以界定惡意評論。政府今日(17日)再解釋，對於外界關注諮詢稿的部分表述與2009年的《守則》不盡相同，政府強調諮詢稿不少內容一直存在，政府經過有系統整合及詳細闡釋，構建一套清晰、完整、合宜的基本信念及操守準則，作為公務員的行為指南。

更新版《公務員守則》諮詢稿，不單止把公務員基本信念由以往6項新增至12項，未刪除「政治中立」字眼，更列明不可以公務員身份批評任何政府政策，或支持其他人的反對意見；公務員以個人身份表達意見亦須避免令人誤以為是官方立場。

公務員事務局局長楊何蓓茵今日(17日)在社交網頁中，重申諮詢稿不少內容早已存在外，又指諮詢稿封面印有「盡忠竭誠、砥節奉公」，屬更新《守則》的精髓，公務員要忠於國家及在任行政長官，本着真誠，竭盡所能履行職責；並需磨練自己氣節，恪守公務員基本信念，保持個人操守，以服務市民為己任、以公眾利益為依歸。

她希望更新版《守則》令全體公務員更清楚了解自己的角色和責任，以同一套目標和價值觀服務香港社會，配合國家發展策略。更新版《守則》諮詢工作為期一個多月，當局指公務員如有意見，可於下月19日前提出。