學生輕生個案增　情緒健康響警號　WeCare冀及早支援

由年初指今學生輕生個案逾30宗，令青少年情緒健康問題敲響警號。早前由香港情緒健康學會及香港社會工作人員協會合辦的「WeCare Support Our Students」（WeCare SOS）啟動，計劃希望可以盡早識別及緩解學生情緒健康問題。行政會議成員林正財認為政府應實行更多綠化香港計劃，美化社會環境從而創造更多幸福感。

香港情緒健康學會創會主席林美玲醫生表示，除本港學生輕生個案外，世界衞生組織指出15至29歲輕生也成為死亡原因首4位，這是非常令人痛心的事件。因過往數年出現的疫情關係，學生學習模式改為網上授課，當中師生連繫變得疏離，直至今年是第一年全面復常，對於學生及老師都需要面對不同大小的挑戰。

她指出，雖然輕生原因可能是競爭太大，或是家長對子女從小保護過於周全，令致學生缺乏抗疫能力，但國際研究數據顯示，18歳以下青少年自殺身亡個案當中，絕大部分都是與精神健康問題有關，當中三分二是焦慮、憂鬱，正因為這些原因，推出了「WeCare SOS」學生支援服務計劃，希望學生可以得到適時專業精神評估及支援，亦希望可以令學校、老師及社工加強專業培訓，以識別高危學生。

同場的香港社會工作人員協會會長林靜雯認為現時最重要的事情就是做好預防工作，盡早發現精神健康問題，才可及時伸出援手和聯絡醫生處理。她認為計劃可幫助老師和社工及早識別有精神健康風險的學生，為他們提供適切的支援服務，從而阻止悲劇發生。

學生遇到困難往往感到無助，身兼精神健康諮詢委員會的主席林正財醫生希望學生知道面對困難時，他們並不孤單，社會上有很多熱心人士會和他們一起面對和解決。他認為計劃可令醫生界及社工界加強合作，幫助不同有需要的學生，更強調社會氛圍對青少年成長有很大的影響，在高壓場所更應促進推廣精神健康資訊。他指香港人普遍精神壓力都很大，認為政府應實行更多綠化香港計劃，美化社會環境從而創造更多幸福感，紓緩市民精神壓力。

「WeCare SOS」計劃有5個特色，包括及早識別，令老師和社工可以及早識別有情緒問題的學生；醫社校3方合作；與公私營機構合作，希望學生完結4次免費療程後，可以透過合作機構轉介到其他資源作後續跟進；填補服務空隙；連結現有服務，如精神科醫療資助及社區支援計劃希望透過此活動，可以有效提升學生精神健康及提供專業培訓給老師及社工。