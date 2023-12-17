候任區議員明日分時段「上堂」　 要充分理解政府「期望」

新一屆區議員將於明年1月1日就任，民政及青年事務局局長麥美娟早前表示，會為候任區議員舉行培訓及講解會，同時公布履職監察機制指引和會議常規。據悉，各區候任區議員將在明日（18日）分時段到北角渣華道北角社區會堂，參加1.5小時的「地區治理培訓班」，由曾任區議員的麥美娟講解，亦將於本周四（21日）參加1.5小時「民政事務專員培訓及預備會議」。

據悉，政府早前向各候任區議員發信，要求他們明日到北角社區會堂參加「地區治理培訓班」，信中列明「各位候任區議員務必出席」，又指培訓班會由麥美娟向區議員講解，「令候任區議員充分理解政府對區議員的期望」。

由於新一屆區議會主席由民政事務專員(DO)出任，候任區議員亦會在周四到北角社區會堂參與「民政事務專員培訓及預備會議」，由DO向各候任區議員解說區議會將會成立的委員會、各適用指引，以及，「開始討論來年的地區重點工作」。

新一屆區議會亦會引入履職監察制度，設負面行為清單。根據政府早前的提交立法會的文件指出，如果有區議員違反負面行為清單，例如沒有合理理由不履行區議會主席指派的任務及工作、屢次在無合理理由下缺席會議，即使並非連續3次缺席會議，未達喪失議席的法例規定、在會議上對與會者包括區議員及官員作侮辱性言論或滋擾行為等。

假若區議會主席獲得同區3名區議員聯署下，或經當區區議在會議提出動議，並獲過半數與會者支持，即可轉介由民政及青年事務局局長委任的監察委員會進行調查。當委員會完成調查後，會向民青局局長提交報告及建議，再決定是否作懲處。罰則可分為3級制，包括警告、罰款和暫停職務並在停職期按批例扣起區議員酬金，包括津貼及任滿酬金。若受查區議員不服決定，可向政務司司長上訴。