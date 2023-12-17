41歲男確診麻疹　傳染期曾到黃竹坑體育館踢波

衞生署衞生防護中心今日(17日)，正調查一宗由外地傳入的麻疹個案。患者涉及一名41歲男子，潛伏期內到訪日本，入院前曾到黃竹坑體育館仿真草足球場踢波。由於麻疹傳染性極高，防護中心呼籲，本月8日晚上7至8時曾到該地點參與足球活動的市民聯絡中心，以作評估。

中心表示，病人過往健康良好，因發燒及出疹，於上周日(10日)到仁安醫院急症門診中心求醫並入院接受治療，情況一直穩定。他的呼吸道樣本證實確診麻疹病毒。由於病人在本港沒有接觸受感染人士，並曾於潛伏期內到訪日本，故此列為懷疑屬外地輸入個案。

根據病人提供的資料，中心已就個案在傳染期內曾到訪的其他地點進行接觸者追蹤，現已追蹤49人，所有人至今均沒有出現病徵。而他於本月8日晚上曾在香港仔黃竹坑道168號黃竹坑體育館仿真草足球場與其他人士進行足球活動。由於病人並不知悉所有該足球活動參與人士的聯絡資料，中心已設立查詢熱線，呼籲接觸者致電，中心會提供適切評估和建議。流行病學調查仍然繼續。

衞生署表示，麻疹由麻疹病毒引起，傳染性極高。麻疹可透過空氣中的飛沫或直接接觸病人的鼻喉分泌物而傳播，透過被鼻喉分泌物弄污的物件傳播的機會則較低。病人從出疹前4日，至出疹後4日內可把病傳染給別人。麻疹的潛伏期(即由感染後到發病的時間)為7至21日，病徵包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等，懷疑受感染的人士應盡早向醫生求診。