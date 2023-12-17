關注組斥被強逼遷置　部份大坑西住戶拒12月搬走

大坑西新邨重建在即，但平民屋宇公司公佈大坑西邨居民遷置方案引來大坑西邨居民權益關注組不滿，關注組今（17日）舉行記者招待會，斥遷置安排是「強逼遷置」，重申居民需要「妥善安置」，關注組將與被強逼遷置住戶，拒絕應平民屋宇公司律師信要求，不會於本年12月遷出。

關注組表示，政府多次指「妥善安置受影響居民是重建大坑西邨的先決條件」，但平民屋宇公司於今年6月提出的大坑西邨居民遷置方案，要求受影響住戶最遲在8月2日，必須簽署接納重建「先遷出，後回遷」安排，最遲在本年12月交還居住單位，平民屋宇公司並聲稱將採取法律行動收回單位，所需法律開支會要求住戶承擔，全邨住戶須於2024年3月遷出。而自上月開始，平民屋宇公司開始向部份住戶發出律師信，收信住戶被要求最遲於本年12月遷出；又對外宣佈明年3月是住戶遷出的限期。

關注組斥平民屋宇公司使用「高壓」和「脅迫」手段，居民被「強逼遷置」。而大坑西邨居民的遷置問題，如回遷安排未能為有需要的大坑西邨住戶提供即時永久遷置安排、平民屋宇公司沒有承諾提供超逾5年重建期的租金津貼支援、平民屋宇公司對於不符合或不適合入住社會房屋的住戶完全無任何實質協助等方面仍然未獲解決。

關注組指將堅持拒絕接受平民屋宇公司強逼住戶本年12月遷出的要求，並指政府應協助解決大坑西邨居民妥善安置的需要和訴求。