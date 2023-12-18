嶺大研究用數碼媒體教學　提升學生英語水平　培育正向價值觀

本港從新冠肺炎疫情中復常後，社會關注學生情緒與學業壓力有上升趨勢。嶺南大學有研究發現，利用數碼媒體來說故事，比傳統由老師直接朗讀故事，更能提升學生的英語水平，更有助年幼學生提升整體發展、情緒和心理健康，構建正向價值觀。

數位說故事是透過包括影片、音樂和圖像等數碼媒體，以吸引人及獨特的說故事方法來傳遞信息。嶺大研究生院的研究團隊於今年9月至10月期間，與博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校合作，為就讀該小學的三年級和四年級、合共200名同學的英語課堂中引入數位說故事教學。研究團隊與8名教師進行了為期6星期研究，將數位說故事引進於課堂中，教授學生英語。

結果發現，與傳統由老師直接朗讀故事比較，在英語課堂中使用數位說故事有助提升學生的參與度和興趣，激發學生主動學習和參與度。數位說故事不僅有助減少教師講故事的工作量，更可讓學生接觸數碼媒體，培養他們的創造力和加強溝通能力，從而激發參與度，令學習效果更好。研究亦發現，在英文課中使用數位說故事能為學生帶來不同好處，例如有助他們在聆聽講課時享受及積極參與課堂，有68%受訪學生都認同使用數位說故事後，更深切理解愛。

領導是次研究的嶺大研究生院副教授喻寶華表示，數位說故事能讓老師在課堂中扮演引導者角色，而不是僅僅傳遞課文中的訊息給學生，有效全面提升學生社交、情緒、認知和語文能力，以及對生活的滿意度，從而增強他們在成長過程中的抗壓能力。嶺大研究團隊計劃擴大研究範圍至香港以外地區，並將利用數位說故事融入其他科目進行研究，包括中文、英文和常識科，以提升學童的身心靈健康。