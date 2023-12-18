三隧按時段不同收費　運作複雜易混亂

縱使三隧「不同時段不同收費」昨日已實施，惟昨日仍屬假日，未有在職人士「揸車返工」，收費亦只分兩個時段，整體車流及運作尚算正常。但今日為上班上學日，而隧道費將分3個時段收費，並有4次轉收費時段的過渡安排，運作較昨日大為複雜。有團體料當局今日「才見真章」，見到實際分流車輛的作用。部分市民則指不會因為隧道費差距而改出行規律。

星期一至六的非公眾假期，私家車收費主要分為繁忙、一般及非繁忙時段。早上7時半至10時15分為繁忙時段，西隧收費60元，紅隧和東隧收費40元；之後會轉為一般時段，三隧劃一收費30元，直至下午4時半再轉為繁忙時段，並維持至晚上7時；餘下時間則為非繁忙時段，三隧劃一收費20元。電單車收費則為私家車的40%，即8至24元。上述3個收費時段之間將設有4次轉收費時段的過渡安排，期間每兩分鐘增加或減少兩元。

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培表示，今日隧道收費安排較複雜，打工仔「返、放工」下車流量大增，但多少司機會提早出門，或多少車會在隧道口收慢車速，以便慳數元至數十元隧道費仍有待揭曉。

不過，有的士司機估計實際分流作用不大，指私家車司機出行時間不太會計較隧道收費差異。經常駕駛出行的香港資訊科技商會榮譽會長方保僑亦說，自己出行主要因應行車情況、工作安排而規劃行程，例如怕塞車會提早出門，因此分時段收費的費用差距對他影響不大。但亦有司機指私家車收費差距數十元，部分人或提早出門揸車返工。