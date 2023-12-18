英外相促港府釋放黎智英　美議員威脅制裁港法官

76歲壹傳媒黎智英國安案周一（18日）開審前夕，英國外相卡梅倫當地周日（17日）發聲明要求港府釋放黎智英，批評《港區國安法》違反《中英聯合聲明》，敦促中國當局撤銷《港區國安法》。美國國務院亦指手畫腳，要求港府釋放黎智英。美國國會及行政當局中國委員會則發表主席聲明，批評對黎智英的審判純粹是一場政治迫害，要求港府立即釋放他與其他1,000多名政治犯，否則美國應對參與黎智英案和其他《港區國安法》案件的法官和檢察官實施制裁。

卡梅倫表示，《港區國安法》明顯違反《中英聯合聲明》，它持續存在及應用是反映中國破壞其國際承諾。《港區國安法》損害香港，顯著地侵蝕了香港的權利和自由，壓制了反對派聲音。卡梅倫對任何人在《港區國安法》下面臨起訴表示嚴重關切，特別是對英國公民黎智英出於政治動機的起訴，他已成為當局試圖阻止和平行使言論和結社自由的目標。卡梅倫敦促中國當局廢除《港區國安法》，並停止起訴所有根據該法受到指控的個人，同時呼籲港府停止起訴並釋放黎智英。

在上周二（12日），黎智英之子黎崇恩在倫敦獲卡梅倫接見，黎崇恩乞求外國出手向港府施壓釋放黎智英。中國外交部發言人毛寧當時指，黎智英是反中亂港的首惡分子，是香港亂局的幕後推手，公然勾結外部勢力危害國家安全，英國自詡法治國家卻公然干預已進入司法程序的案件。英國剛推出《國家安全法》，卻悍然反對《港區國安法》，雙標嘴臉暴露無遺，險惡用心昭然若揭。中方正告英方切實尊重事實和法制，停止干涉香港事務和中國內政。

另一邊廂，美國國務院周日亦發聲明譴責港府以《港區國安法》起訴黎智英，敦促北京和香港當局尊重香港新聞自由。美方同時批評香港選舉改制減少直接投票、阻止獨立和民主政黨候選人參加，是損害香港民主制度及作為國際金融中心的聲譽。美方要求港府立即釋放黎智英和其他因捍衞權利而被囚禁的人士。

美國國會及行政當局中國委員會的主席聲明指，黎智英的審訊是香港日益壓制的政策另一悲哀例子，過去4年只有緬甸和白羅斯等專制政體的扣押政治犯比率高於香港。港府應撤銷對黎智英的起訴，並釋放他及其他政治犯，若無法做到這些行動，美國應制裁相關法官和檢察官。委員會揚言會持續要求無條件釋放黎智英和所有香港政治犯，以及尋求讓香港和中國政府為粗暴地破壞香港民主自由和法治，在全球付出外交和聲譽代價。