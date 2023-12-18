違國安法案今開審黎智英消瘦出庭　疑外國機構代表到庭旁聽

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，被指涉嫌串謀勾結外國勢力危害國家安全等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今日(18日)早上10時，移師西九龍法院（暫代高院）正式開審，由3名國安法指定法官李運騰、杜麗冰及李素蘭審理，估計審訊將需時約80天。庭上所見，黎智英穿灰色西裝外套，藍恤衫，身形略顯消瘦。聆訊期間，他帶着助聽儀器，戴上眼鏡，不時翻閱文件。

對於早前有報道指，黎智英之前透過律師申請透過電視直播方式，讓海外證人以視像形式作供，但已被法庭書面拒絕。甫開庭，法官便澄清，相關申請需在開審前不少於42日提出，而法庭沒有在有關時段收到申請。之後，代表黎智英的資深大律師開始陳詞，就發布煽動刊物控罪的檢控時限提出爭議。

執法部門自昨晚(17日)起加強法院一帶布防，西九龍法院正門加設多個鐵馬。現場不時有執法人員巡邏，亦停泊數架警車戒備，今早派出爆炸品搜索犬協助，進入法庭人士，須經過X光掃描及保安搜查；記者亦須先領籌號方可入庭，法院門外已劃分記者區讓記者等候。黎智英今早7時許由囚車押抵法庭，東網記者現場所見，有疑似外國機構代表在外等候旁聽，數名泛民中人亦有到場，人稱「王婆婆」的示威常客王鳳瑤則手持英國國旗示威，被執法人員包圍。現場氣氛緊張，保安嚴密，有搜索犬及人員搜查到庭車輛。

據了解，黎智英已由赤柱監獄，轉送荔枝角收押所，會由包括反恐特勤隊在內的執法人員押送出入法院。過往傳媒由附近饒宗頤文化館山邊位置可拍攝囚車離開收押所，但文化館早前有職員阻止傳媒上山，要求事先申請。

涉案4名被告包括黎智英(76歲)、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。前者指4名被告在2019年4月1日至2021年6月24日期間，在港與另外6名前蘋果高層串謀發布煽動刊物；後者則指4名被告於2020年7月1日至2021年6月24日期間，在港與另外6名前蘋果高層，串謀請求外國或境外機構、組織、人員，制裁封鎖中國或香港特區。

黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，控罪指他在2020年7月1日至2021年2月15日期間，在港與陳梓華、Mark Herman Simon、李宇軒、劉祖廸及其他人，串謀請求外國或境外機構、組織、人員，制裁封鎖中國或香港特區。

本案共涉12名被告，包括「香港故事」成員李宇軒及法律助理陳梓華，該兩人已在2021年8月承認串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪待判刑，此2人亦將出庭指證黎智英。另外，6名前蘋果高層，包括壹傳媒前行政總裁張劍虹、前蘋果副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、兩名主筆馮偉光(筆名盧峯)和楊清奇(筆名李平)，則在去年11月承認串謀勾結外國勢力罪，將待黎智英案審結後進行求情及判刑，部分高層會出庭頂證黎智英。據悉，黎智英之前透過律師申請透過電視直播方式，讓海外證人以視像形式作供，但已被法庭書面拒絕。

案件編號：HCCC 51/2022