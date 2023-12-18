3條過海隧道分段收費首個工作天　紅隧東隧車流減　西隧不變

3條過海隧道實施分時段收費後迎來首個工作天，今日(18日)3條過海隧道交通大致暢通。東網記者早上到紅隧觀察，發覺只有輕微塞車情況，車龍一般只在理工大學附近。的士司機指西隧過海時車龍依舊，而東隧的車龍的明顯減少，惟要待長假期過後才見真章。有私家車司機就認為顯示屏不夠清晰、掛得太高，未能看清收費內容，而市民就指候巴士時間減少，巴士準時到站，估計與塞車有改善有關。而運輸及物流局長林世雄與運輸署長李頌恩等官員在西隧九龍入口視察交通情況，當局指公共交通業界會靈活處理路線收費，不認為個別隧道收費過高。

林世雄表示，西隧運作包括顯示屏操作都正常，截至早上8時三隧都沒有明顯車龍，局方會繼續留意下午運作情況。 就小巴業界反映商用車輛隧道費劃一收50港元過高，他指小巴等商用車輛收費與過往三隧平均收費相若，西隧隧道費更減價約4成，認為收費合適，相信業界可因應市場及隧道情況，靈活處理路線收費。

林又指，三隧分時段收費可減少塞車情況，縮短行車時間、節省燃油費等，對業界有益處。 至於有駕駛者反映分時段收費不清楚，林指，隧道顯示屏及「香港出行易」應用程式都可顯示隧道收費，相信市民需要時間適應，市民習慣後在規劃行程上會更順暢，局方亦會就收到的意見，視乎情況調整運作。

至於昨日「香港出行易」部分時間未能顯示實時收費，運輸署長李頌恩指，「出行易」昨日下午3時出現短時間系統回應緩慢的情況，原因可能是查詢較多，在署方跟進後很快恢復正常。署方未來會改善功能，包括將應用程式內分時段收費的功能與其他功能分開處理，令系統運作更暢順。