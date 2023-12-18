過路處射紅光提醒紅燈勿過　全港安裝100個投射燈料明年底完成

過馬路隨時「紅」運當頭，成為街頭紅人？運輸署自去年7月起，在4個行人過路處試行安裝新型輔助裝置，透過投射紅光提醒行人，特別是手機不離手的「低頭族」紅燈時勿過馬路。由於有關的試驗計劃成效正面，有關違反燈號過馬路的行人減少約25%。政府將在全港各區共約100個行人過路處，陸續安裝紅光投射燈，預計在2024年底前完成。

智能手機普及下，市民機不離手，甚至在橫過馬路時做「低頭族」，將注意力放在手機上而減少留意交通燈號。為了提醒行人注意交通燈號及加強行人過路安全，運輸署早前推行試驗計劃，安裝新型輔助裝置，以提醒行人不可在「紅色人像」燈號亮著時橫過馬路。

運輸署發言人稱，去年7月分別在4個路口，包括銅鑼灣波斯富街／富明街、荃灣街市街近仁濟醫院、沙田正街近沙田市中心巴士總站，和九龍塘窩打老道／禧福道的行人過路處，安裝新型輔助裝置進行測試。有關裝置會在「紅色人像」燈號亮起時，將紅光投射到行人路的等候位置上，透過由地面或手機反射的紅光提醒行人燈號正亮著，不可橫過馬路。

署方聘請香港大學的專業學術團隊就輔助裝置在提升行人安全方面的成效進行評估，包括觀察、分析和比較輔助裝置安裝前後對行人過馬路行為的影響，以及透過現場問卷調查收集行人和持份者（如附近商鋪）的意見。評估結果顯示，安裝輔助裝置後，整體行人在「紅色人像」燈號亮著時橫過馬路的數字減少約25%，成效正面。

為配合「地區治理專組」有關「改善行人設施、確保道路安全」策略方針，署方聯同機電工程署在全港各區共約100個行人過路處黑點，或過往較多出現車輛與行人碰撞意外的交通燈控制路口安裝投射紅光的輔助裝置。有關安裝工程於今年11月陸續開始，預計在2024年底前完成。