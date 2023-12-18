區會履職監察指引　出席率不低於80% 　不可擾亂會議秩序

新一屆區議員將在明年1月1日就任，民政及青年事務局局長麥美娟今日（18日）為新一屆區議員舉行培訓及講解會，介紹履職監察機制指引及會議常規。麥美娟指來屆區議員的出席率將不能低於80%、區議員要開辦事處，同時每年要向區議會交工作報告。

麥美娟在培訓會後表示，政務司司長有親身參與培訓會，並向候任議員解釋政府的「期望」，當局亦有會上介紹履職監察機制和區議會的會議常規。麥稱，自己在會上向各議員分享自己地區工作的經驗，認為培訓班可令各候任議員盡快投入工作，又認為出席的候任議員聚精會神。

政府早前表示，新一屆區議會會有履職監察機制，確保區議員履職盡責，惟有關指引目前仍未出台。麥美娟指，如果有區議員被質疑沒有盡責履職，在當區區議會過半數成員贊成，或者當區3名區議員聯署的情況下，身兼區議會主席的民政專員，可以向民政及青年事務局長反映，成立監察委員會。監察委員會由5人組成，包括一名非區議員，以及4名非當區區議員。監察委員會經調查後，向局長建議懲處方式，包括口頭警告、罰款、停職，以及停止發放約滿酬金等。如果涉事區議員不服結果，可以向政務司司長提出申訴，指引的詳細內容將於稍後發布。她指負面行為清單包括不可擾亂會議秩序、進行利益申報，內容與立法會介紹類近。

麥又提及來屆區議會將明文規定，要求議員出席率不能低於80%、要開辦事處，每年要向區議會交工作報告，列明出席多少項活動，同時要參與會見市民計劃，並要建立與市民恒常溝通機制。她解釋，設立有關機制是希望加強區議員和官員，以及市民間的溝通。

至於會否擔心DO權力過大，麥美娟強調履職監察機制「權力喺個局長度」，同時有監察委員會，因此相信機制設計可令每個區議員都盡責履職，又相信DO擔任主席可令關愛隊和數個地區委員會之間協同效應會更好。

被問及今屆區議員全數為「愛國者」，當局有否估計是否有議員會被懲處，麥回應指目前區議員未正式上任，不應「諗住人哋未上任先要犯校規」。

曾擔任觀塘區議會主席柯創盛指，今次培訓班可令舊的同事「溫故知新」，掌握到如何和政府有「緊密互相」，同時令「新嘅同事更加知個工作方針」。他表示履職監察機制「完全無壓力」，因為擔任公職要為市民明確服務，制度「可令同事知道要做乜」。