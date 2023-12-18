葛珮帆斥咬長糧退休高官撐港獨　能否加條款發放退休金更嚴格

政府上周公布更新版《公務員守則》諮詢稿，並於今（18日）立法會公務員及資助機構員工事務委員會會議諮詢議員意見，有議員擔心公務員工會發表意見是否屬於反對政府決定以致違反守則，亦有議員詢問如有公務員領取長糧，仍繼續反對政府甚至支持港獨，會否有相關法則。政府強調工會只要合乎成立目的，不會受到守則影響，而公務員若有干犯準則，嚴重者可革職，如干犯國安罪行，則會即時喪失公職。

守則列明公務員不可以公務員身份批評任何政府政策或支持其他人的反對意見，勞工界議員周小松詢問工會每年為公務員爭取加人工、反映意見、發表聲明，是否屬於反對政府決定，而公務員工會組織活動，如因不滿意加薪要求進行的請願、罷工，是由職工會條例賦予公務員工會權利，詢問這些活動是否不能進行。他又指勞顧會中有公務員工會作為勞方代表，是否不能就勞工政策表達意見。

公務員楊何蓓茵回應稱，工會只要合乎成立目的，不會受到守則影響，強調政府不同意見實屬正常，而只要活動合法、「合度」，也不受影響，而勞顧會委員在勞顧會職權範圍內討論事項，不會是為不尊重政府。

身兼行政會議成員的議員林健鋒詢問有甚麼準則評審公務員表現，楊何蓓茵指守則列出公務員的12個信念，其中部分和個人行為操守有關，違規一定是做了某些事項，因此會按照行為懲處，另一類則與工作態度有關，會體現在工作表現，可以升遷、調職、增薪點等作為懲處，最差會着令退休。

議員葛珮帆追問指部分政府出長糧的高官退休後政府，甚至有人支持港獨，質詢當局是否可以在退休金條例加入條款，令發放退休金的做法更嚴格，以及考慮仿傚外國一些國家的做法，如有退休官員賣國或危害國家安全，將失去退休金權益。

楊何蓓茵回應指如干犯國安罪行，會即時喪失公職，而退休公務員不需要受守則規管，但在其干犯叛國、防止賄賂條例底下的罪行、因公職上的事務令市民失去信心等原因下，可以減少和停止發放退休金，不過她指退休金條例本身已經很嚴格，且修訂敏感度很高，因此暫不考慮修訂。

更新版守則發布前，外界一直就「政治中立」字眼爭論，議員梁子穎指政治中立意思被人誤解，詢問為何不用其他字眼，如改為「政治正確」，楊何蓓茵表示因有不同意見，且如果不用，可能會有不必要聯想，而政治中立的意思一向「冇任何懸念喺度」。

另外，議員黃國指先後有兩任廣播處長為外國國籍，詢問當局會否檢討公務員國籍要求，楊何蓓茵指目前基本法99條對公務員沒有國籍要求，而修訂牽涉基本法要求，因此不宜改動，不過指條例對外國居留權有規定，且在職公務員要宣誓，因此已經保障了國家安全。