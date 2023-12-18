女保鏢槍殺親戚囚終身上訴　終院就部分理據批出許可

報稱曾任保鏢的女被告(小圖示)上訴申請的部分理據獲終院批出許可。

報稱曾任保鏢的女子，疑因外祖母遺產分配問題，埋怨親戚沒照顧好其母親，在鰂魚涌公園突然掏出手槍連開4槍，擊斃其中兩名親戚，另有兩名親戚亦遭槍傷。她於前年經審訊後被裁定兩項謀殺及兩項蓄意射擊罪成，判囚終身。該女子不服定罪提上訴，但被上訴庭駁回維持原判。女保鏢其後指，案件涉及重大及廣泛法律爭議，往終院申請逾期上訴許可。終院今日(18日)經開庭後就部分上訴理據批出上訴許可，並排期於明年5月8日處理其上訴。

現年49歲女上訴人詹心桀(原名魏朝霞)，被控於2018年6月26日至27日，在鰂魚涌公園內謀殺其二姨詹少芬(80歲)及其四舅父詹鎮基(62歲)，及意圖使二舅父詹前駒(72歲)及三姨詹小慧(60歲)身體受嚴重傷害而向兩人射擊。

獲批出上訴許可的理據為，根據現行《殺人罪行條例》，上訴人因精神失常下殺人而要獲減責，舉證責任在於辯方，上訴方認為有違《基本法》及《香港人權法》有關無罪假定的條文。上訴方指，無罪假定原則不止適用於控罪元素，亦理應適用於罪行例外情況。

案件編號：CACC153/2021