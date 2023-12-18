三年口罩不離臉致「免疫負債」　醫學組織憂肺炎支原體等多重夾擊

隨着天氣轉凍，冬季流感等呼吸道病菌隨時殺到。多個港澳醫學組織今日(18日)發表聯合聲明，指新冠疫情期間，大眾長期佩戴口罩、保持社交距離之下，呼吸道病毒感染機會大減，令人人缺乏相關的免疫力，並出現「免疫負債」。而最近「肺炎支原體」感染亦增多，同時出現耐藥性問題，醫學組織指，雖然港澳整體情況可控，但季節性流感、新冠病毒等呼吸道感染會導致更嚴重的病情，故呼籲市民不能輕視相關風險。

香港兒科醫學會、香港感染及傳染病學會及香港婦產科學會等13個港澳醫學組織，在聯合聲明中表示，已有足夠科學證據顯示季節性流感、新冠病毒及合胞病毒等其他呼吸道病毒感染的「多重夾擊」會導致更嚴重的病情，更令人擔心，不能輕視風險，尤其孕婦、嬰幼童、高齡或患有長期病患人士，若同時感染流感和新冠病毒，更容易引致重症、急性併發症和死亡。

該些醫學組織指，港澳醫生已掌握診斷和治療肺炎支原體的方案，且整體情況可控，並呼籲高危群組在聖誕佳節前盡快接種季節性流感疫苗，亦應同時完成接種新冠疫苗和保持良好個人和環境衞生習慣，以預防「多重夾擊」所導致的重症、急性併發症、入院、死亡和中、長期後遺症。