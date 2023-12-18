荔枝窩智能公廁變「密室」　環境局補鑊指涉初始問題

有越野跑手今月初比賽期間，被困沙頭角荔枝窩一個智能公廁10分鐘，無論使用免觸式或手動開門掣，甚至「打爛」廁所內的緊急開門掣，皆無法打開廁所門，最終要拍門求救下才由外面的人打開廁所門。環境及生態局副局長黃淑嫻今日(18日)證實事件，並指該公廁上月始啟用，事件涉及「初始問題」，且經已解決。

環保團體「綠惜地球」社區協作總監鄭茹蕙在社交網站分享，早前參與越野跑挑戰賽期間，發現荔枝窩智能公廁並沒有女廁，只有男廁、家庭友善廁所及傷健廁所，因此選擇使用家庭友善廁所。鄭續指使用免觸式關門掣關門，如廁後再用免觸式開門掣前揚手，但廁所門並沒有打開，發聲系統不斷重複「門已上鎖」同時亮着代表上鎖的紅燈。

鄭茹蕙嘗試手動開門亦不成功，其後以行山仗打爆緊急開門掣玻璃，按下緊急掣亦沒有反應，只能拍門大叫求救，幸得其他選手打爆廁所外的緊急開門掣，將她救了出來。不過，事件耽誤她的比賽時間之餘，手指亦被緊急掣玻璃割傷。

環境及生態局副局長黃淑嫻在立法會食物安全及環境衞生事務委員會討論相關議題上解釋，公廁同時有電子鎖和手動鎖，為令使用方法更清晰，現已在廁所內清楚貼上門鎖的使用方法，又指政府人員已經檢查緊急開門掣，並無發現問題。