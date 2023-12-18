立會逐字紀錄服務擴至委員會會議　擬備紀錄本時間減半

立法會智慧謄錄系統(智識聽系統於本年9月底正式上線，目前主要用於擬備大會及財務委員會會議的逐字紀錄本。秘書處計劃由2024年1月1日起，把服務擴展至其他委員會會議，以提升擬備會議紀錄的效率。

擴展相關服務的委員會會議，包括內務委員會、財委會轄下兩個小組委員會、事務委員會、法案委員會、附屬法例小組委員會及研究政策事宜小組委員會等。在新安排下，委員會會議紀錄會以簡要方式製備，主要記錄出席議員、曾發言議員和就各議題須採取的跟進行動，並會夾附會議的逐字紀錄本。

秘書處指所有委員會逐字紀錄本均會提供文字及聲音兼備的會議紀錄。於逐字紀錄本載有每位發言者發言內容的段落旁，將會添加時間標記及超連結，方便使用者隨時直接登入立法會網上廣播的相關視頻，重溫個別與會者的發言片段。

新安排將有助公眾更完整和精準地了解委員會會議上各與會者的發言。在智識聽系統的輔助下，擬備委員會會議紀錄所需時間將大幅縮減一半以上。在一般情況下，就每個約兩小時的會議而言，簡要會議紀錄連同逐字紀錄本的草擬本，可於會議後8個工作天內發出，供相關與會者確認，而確定本可在發出草擬本後4個工作天內上載至立法會網站。

在未來數個月，秘書處指會密切留意新安排的落實情況，以確保智識聽系統在大幅擴展服務範圍後仍能達標及暢順運作，同時會繼續完善該系統的功能和進一步提升其準確度，待確定新安排運作暢順後，亦會適時逐步推出其他優化服務。