戇公僕誤助騙徒發拘捕令　累6人中招包括1港人　案件涉款485萬

澳門有公務員懷疑墮入「公檢法」騙局，除將個人銀行帳戶提供予騙徒，損失75萬澳門元，該公務員更按指示發出6張假拘捕令，導致6名人士被詐騙合共410萬澳門元。澳門執法部門今日(18日)表示，案件前後共涉款達485萬澳門元，而其中1名事主為香港居民，已通知香港執法部門跟進。

涉案澳門男子姓陳，45歲，報稱澳門公務員。案情指，他在今年10月收到騙徒郵寄的假拘捕令、保密令等，信以為真。為換取優先審查，該公務員向騙徒提供個人銀行帳戶，以「國家資金」購買加密貨幣用作調查「澳門加密貨幣洗錢情況」。

騙徒另亦向陳發出6張假拘捕令，並着其打印後遞送予各人住址。澳門執法部門其後接獲其中1名「拘捕令」上的女事主報稱遇騙，損失40萬澳門元。經調查後，當地執法人員在上周六(16日)在澳門新口岸某單位拘捕陳，他聲稱自己亦中招，損失75萬澳門元。

對比資料後，澳門執法部門再發現另外5名事主，包括3名澳門居民合共損失約270萬澳門元；1名在澳門工作的內地人，損失100萬澳門元；餘下1人則為香港居民，已通知香港執法部門跟進。案件仍待調查。