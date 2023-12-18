30間學校商場設首批認證蝴蝶園　環團種四季桔等冀助棲息與遷徙

天氣近日轉冷，斑蝶南下至溫暖的地區渡冬，有環保團體在30個學校、商場戶外地方建立全港首批認證「蝴蝶園」作生態跳島，種植合適的植物供蝴蝶短暫棲息、補給，並指部分園區已發現蝴蝶蹤迹。他們又試驗AI(人工智能)蝴蝶辨認系統，市民只需影下蝴蝶，便能即時知道品種，期望令普及生態教育及加快相關研究。

香港位於亞熱帶，為華南地區斑蝶的重要棲息地和中途站，尤其冬季天氣轉冷時，大量的斑蝶南下經港遷徙到溫暖的地區過冬，但香港城市化之下，蝴蝶棲息地變得破碎。環保協進會鳳園蝴蝶保育區在約20間學校、8個領展商場等約30個地方設立蝴蝶園，種植適合蝴蝶生長和繁殖的植物，例如在大埔富善商場蝴蝶園種植金銀花、吊裙草及四季桔，適合蝴蝶幼蟲寄住及食用。

團體指出，今年先後已在鳳園及其他地點標放超過2,000隻有遷徙習性的斑蝶，其後於不同地點重捕已標記斑蝶，包括金山郊野公園、大欖郊野公園、水浪窩及大埔海濱公園等。而大埔富善商場蝴蝶園亦發現有青斑蝶、藍點紫斑蝶及幻紫斑蝶3種越冬斑蝶的紀錄。

環保協進會行政總監邱榮光表示，蝴蝶園的建立結合「點-線-面」的概念，將不同生態熱「點」結合成「線」，再交織成「面」。蝴蝶園能提供合適的蝴蝶市區落腳點及補給站，連繫破碎的棲息地，形成更廣闊的生態網絡，增加斑蝶的生存率並促進族群的穩定。蝴蝶園同時提供觀賞、教育的機會，鼓勵大眾參與保育行動。

另外，鳳園推出香港首個試驗性人工智能系統 (AI)，辨認、學習研究及保育蝴蝶，首階段集中於越冬斑蝶的辨認，市民只需拍攝蝴蝶照片，然後上傳至應用程式，程式便會人工智能分析圖像，並通過比對數據辨識蝴蝶。使用者毋須花時間了解各品種蝴蝶的特徵及比對下，便能認識有遷徙習性的斑蝶。團體指應用程式已率先於領展蝴蝶園試用，至今能成功辨識出10種越冬斑蝶，辨識率約70-80%，並期望人工智能不斷學習下，能更精準地辨識蝴蝶，有助加快華南地區斑蝶研究。