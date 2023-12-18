北都運輸基建發展　議員質疑舊債未還又添新債　水浸公路變河流

政府早前公布《香港主要運輸基建發展藍圖》，立法會北部都會區發展事宜小組委員會今（18日）討論當中涉及北部都會區的部分，有議員質疑藍圖不可議而不行，指「舊債未還又添新債」，又擔心北部都會區仍有水浸等問題；亦有議員指政府多個計劃預期在2029至2033年落成，但時間表十分「粗疏」，而目前計劃也有不足之處。

身兼行政會議成員的議員林健鋒指藍圖不可議而不行，亦擔憂目前北部都會區下雨仍有水浸問題，稱「落雨農田變水塘，公路變河流」，而新規劃要解決舊問題，直言新田科技城如果水浸就「大鑊」。北部都會區統籌辦事處主任丘卓恒回應稱，將來北都渠務基建、排水排洪能力一定會做到最高標準，以海綿城市作為建設標準。

議員黃錦輝直指最近多項賣地計劃流標，質疑北都會否面對相同問題，而河套區第一批樓宇明年底分階段落成，詢問有連貫新田、落馬洲、河套區、新皇崗口岸的北環線北延線何時動工落成。運輸及物流局副局長廖振新指古洞站將於2027年完成，因此河套區一開始可能要依靠現有的車站和陸上公共交通安排。北部都會區鐵路專員魏漢華補充，指跨境鐵路項目正和內地成立專班和技術小組，預期在2024年之內就北環線支線深圳段安排達成共識。

針對多個項目確實落成時間表， 廖指落實時間要考慮面對不確定性，如環境、經濟效益、財務研究結果、需求評估，直言目前要有準確的開工和完工日期並不實際，但政府可以保證每推展一個項目，這些因素均會考慮，到「拍板」時會有時間表。

鐵路規劃方面，議員陳恒鑌擔心目前北環線將連接錦上路錦田，或會加重屯馬線擠迫情況，魏表示屯馬線繁忙時間每小時22班車，而沙中線工程已經購置列車，將來最高可開28班車，預期可以應付短中期的新增人口運輸需求。

議員劉國勳指政府雖然規劃了北都公路，但新田段要等到2034至2038年落成，較北環線更遲，而藍圖的東面配套「不合格」，稱蓮塘口岸翻一倍出入、打鼓嶺25萬人住，將來龍山隧道肯定不能容納，而新界東北2031年已經基本入伙，將來東鐵綫要增加30萬人口。廖回應稱，表示中鐵線落成後可以紓緩東北交通，應該足夠應付到2046需求。