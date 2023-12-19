房協「松悅樓」64單位進行電腦抽籤　明年一月起揀樓

香港房屋協會就沙田乙明邨全新長者住屋項目「松悦樓」的64個單位進行電腦抽籤，以決定申請者揀選單位的優先次序，預計明年一月起邀請合合資格申請者按次序揀選單位。房協會將抽籤結果以書面通知所有「松悦樓」申請者，申請者亦可致電乙明邨屋邨辦事處熱線2839 7997查詢。

4個揀樓類別的優先次序分別為，第1優先類別：「乙明邨所有家庭成員達65歲或以上的全長者寬敞戶」；第2優先類別：「其他房協出租屋邨所有家庭成員達65歲或以上的全長者寬敞戶」；第3優先類別：「乙明邨所有家庭成員年齡介乎60至64歲的全長者寬敞戶」；以及第4優先類別：「其他房協出租屋邨所有家庭成員年齡介乎60至64歲全長者寬敞戶」

房協總監(物業管理)潘源舫表示，房協共收到一百個涉及「松悦樓」的調遷申請，形容反應踴躍。他預計首批住戶最快於2024年第2季入伙，而獲成功調遷入住的合資格住戶可享終身免租以及一次性搬遷津貼，其原居的單位將會騰出並重新編配予其他有需要家庭，達至善用公共房屋資源的目標。