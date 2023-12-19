邀過千學生創環保發明　小學生受颱風啟發　借大廈縫隙氣流發電

比賽邀請逾1,100名中小學生設計能在日常生活上應用的環保小發明。

氣候暖化迫在眉睫，有教育中心舉辦「低碳節能小發明比賽」，邀請全港逾1,100名中小學生發揮創意思維，設計應用在日常生活上的環保小發明，並以3D打印技術，將作品立體呈現。其中不少得獎作品均與可再生能源發電有關，例如小學組冠軍早前在10號風球下獲得靈感，設計風車以利用大廈之間的風來發電。

中華電力低碳能源教育中心「低碳節能小發明比賽」分兩輪進行，吸引來自80間小學和23間中學、合共超過1,100名學生參加。參賽者在初賽以平面圖設計，可應用在日常生活上的環保小發明，經遴選進入複賽的參賽者獲邀參與由中心舉辦的3D打印工作坊，學習使用3D繪圖軟件，把平面設計轉換成立體圖像，競逐小學組及中學組共16個獎項。

不少得獎作品的構思，來自可再生能源的發電原理，設計如何收集風能、太陽能配以儲能裝置善加利用；亦有作品展示如何透過環境綠化減低碳排放。其中，英華小學四年級的陳賢祖，勇奪小學組冠軍，其作品利用穿梭大廈間產生的風洞效應，推動設於高樓間的風車發電。陳同學表示，他在10號風球時在兩幢大廈之間遇上強風，因而得到靈感，希望設計將來可以幫助社區減碳。

港大同學會書院中二年級的余耔言則設計一個半球體水管結構覆蓋地面，管上種植水生植物以吸收地面的碳排放，奪得中學組冠軍。余同學表示，設計能綠化城市之餘，又能減輕城市化為環境帶來的影響，並改善空氣質素。