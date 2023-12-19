競爭條例生效8年　七成受訪者認同　有助打擊反競爭行為

本港各行業競爭激烈，過往多個範疇均被指存在合謀情況，損害消費者權益。為打擊相關違規行為，本港的競爭條例於2015年12月14日全面生效，過去8年，負責執法的競爭事務委員會（下稱競委會）就15宗案件入稟，遍及不同行業。執法行動引起公眾關注，該會早前委託獨立研究公司進行的調查就發現，逾七成受訪企業及市民認為實施條例與自己息息相關，並同意競委會有助打擊反競爭行為。

競委會入稟的案件當中，共涉及48間業務實體及24名人士。競爭事務審裁處已審理的6宗案件，競委會均獲得勝訴，審裁處亦已頒下罰則，命令答辯人支付罰款及訟費，以及向部分人士發出取消董事資格令。

另在5宗案件中，競委會採用了非訴訟方式處理，包括發出違章通知書及接受有關公司所作出的承諾，迅速解決及糾正了案情較輕的競爭事宜。截至今年10月，競委會已就260宗個案進行了評估及調查。

競委會於2021年首次提及3個執法重點，包括影響民生的反競爭行為 、騙取公帑的合謀行為，以及影響數碼市場的行為。該會現時所有管理層均為土生土長的香港人，對港人的日常生活，以及本港一些行業的知識及做法，都有較直接的理解，更能推動民生方面的工作。事實上，該會近期處理的個案，多宗均與民生相關，包括入稟起訴地產代理商合謀定價、調查香港仔魚類批發涉合謀，以及兩大外賣平台承諾修改獨家條款等。

執法「貼地」，政策亦同樣需貼近香港實際情況。競委會在成立初期，便參考了外國一些競爭法政策，並根據香港的實際情況作出修改，靈活運用。例如在部分地區，合謀的主謀亦可申請寬待，惟在香港，主謀或曾脅迫其他各方從事合謀行為者，均不會獲得寬待。

為了解市民及商界對競委會工作及競爭條例的意見，競委會於今年10月至11月期間，委託獨立研究公司進行了「競爭法認知及意見調查」，成功訪問了1,000名市民及600間企業。結果顯示，68%市民及81%企業，曾聽過競委會處理的案件。而有逾七成市民及企業，均認同競委會有助打擊反競爭行為。

調查亦發現，有約72%受訪市民認為，競爭條例與作為消費者的他們息息相關；另75%企業認同競爭法的實施可以確保業內公平競爭，與其業務有直接關聯。

然而，受訪企業對競爭法的深入了解及在重視合規工作方面，則表現一般。其中，近3成企業認為自己對香港的競爭法有充分了解。在合規工作方面，僅33%企業有制訂競爭法的合規計劃或材料，若只計算中小企，有關比率更只有24%；另外只有36%企業在過去一年內，曾討論有關遵守競爭法法規的問題。

競委會行政總裁畢仲明認為，調查結果反映大部分市民及企業認同《競爭條例》帶來的作用，以及逐漸感受到條例以及競委會的工作，如何對營商環境及市民生活帶來正面轉變。至於企業對競爭法的深入了解，及對合規工作的重視程度，則仍有進步空間。他提到中小企的資源一般較少，部分或因此未有制訂合規計劃，未來會加強推動企業，特別是中小企的競爭合規工作，以期從源頭防範及堵截反競爭行為。