三隧分流西隧扣錯錢　或涉有人干預系統　執法部門介入調查

3條過海隧道實施分時段收費後，昨日(18日)首個工作日錯漏百出，多名駕駛人士在過西隧時被扣多錢，有當中有商用車司機更被收85元，運輸署承認因承辦商誤用舊收費表，導致4,700輛車被收錯錢。政府今日(19日)進一步表示，目前初步懷疑有人干預系統，為「人為問題」，如有人蓄意破壞，想製造事端，必定是違法行為，有關人士將被檢控和嚴懲，執法部門將主動介入調查。

另外，立法會議員張欣宇今日在電台節目表示，西隧扣錯錢事件令人失望，反映管理流程上有問題，質疑落實分時段收費及更改收費表完成後，為何昨日仍會有人改動收費表，改動收費表應得到更高層次授權，而服務營辦商卻在運輸署不知情下改動。張續稱，分時段收費的收費系統複雜，若市民對系統失去信心，政策很難成功，期望服務營辦商親自解釋技術細節，日後公開調查報告。

張稱昨日自己亦同樣被收錯錢，原本應付52元，系統收錯60元，退款安排亦奇怪，系統沒有直接退回8元，而是向他退回60元後，再要求付款52元。他擔心若涉事車主不知道被收錯錢而沒有付款，會變成拖欠付款，因此呼籲昨晨11時前行經西隧的司機應查看紀錄。