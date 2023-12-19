黎智英違國安案　控方指被告涉發表至少161則煽動內容屬持續犯罪

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（19日）續移師西九龍法院（暫代高院）審理。控辯雙方續就發布煽動刊物罪檢控期限陳詞。控方表示，被告涉嫌發表至少161則煽動內容，屬持續犯罪。

黎智英今日打扮與昨日相若，開庭前不時向旁聽席點頭微笑，有旁聽人士高呼「撐住！頂住！」保安見狀喝止。代表黎的資深大律師彭耀鴻強調，當局只可於犯罪後6個月內，「開始進行」煽動刊物罪的檢控。彭認為，若有人發表煽動內容，當局應盡快制止，並表明清楚什麼是可以說或不可說的話，這才符合公眾利益，重申立法機關訂下條文時已經平衡各方利益。控方應該在半年內提出檢控，而非眼白白望着煽動內容發表，卻袖手旁觀。

控方之後陳詞，表示控罪涉及的煽動內容有至少161則，橫跨時段為2019年4月1日至2021年6月24日。由於這個串謀計劃牽涉一連串犯罪行為，屬持續犯罪，而非單一事件。因此，當考慮串謀計劃啟動日子時，應該是2021年6月24日，而不是2019年4月1日。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，本案由3名國安法指定法官李運騰、杜麗冰及李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022