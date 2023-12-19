申訴署調查身後事相關公共服務　市民明年1.19可提交書面意見

新冠病毒肆虐香港期間，不少人染疫離世，令公眾殮房及公營醫院殮房的運作面臨超負荷的壓力，火葬服務的需求亦一度十分迫切，為承受喪親之痛的市民在辦理離世者身後事時增添煩惱。申訴專員趙慧賢今日(29日)宣布展開主動調查，審研政府提供與辦理身後事相關的公共服務的情況，以及相關資訊的發布等方面是否足夠及有效，並在有需要時提出改善建議。申訴專員歡迎市民以書面提出意見，請於明年1月19日或之前把意見送達申訴專員公署。

根據政府資料，本港人口持續高齡化，署方指，可以預期市民對與辦理身後事相關的公共服務的需求將會持續上升，市民對該等服務的安排及相關資訊的發布亦越來越關注。有鑑於此，申訴專員決定展開主動調查，審研政府提供與辦理身後事有關的公共服務及相關資訊發布的工作是否得宜。現階段的調查對象包括衞生署、食物環境衞生署、醫院管理局和入境事務處，按調查所得，或會調整調查範圍。

申訴專員公署發言人回覆東網查詢時指，由去年1月至今年10月，署方共收到18宗投訴涉及政府提供與辦理身後事相關的公共服務，遂就相關議題展開主動調查。