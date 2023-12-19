零售協會聯逾百商戶推消費優惠　即日至元旦搭5程港鐵送10元券

聖誕及農曆新年將至，香港零售管理協會今日(19日)推出兩階段「香港節日狂賞」活動，聯同過百個品牌在即日至明年2底期間提供消費折扣及禮遇，例如家品店聖誕樹6折、超市買滿1,000元減120元等優惠，另外港鐵亦提供「搭5程送10元車費優惠券」。協會期望零售業界上下一心營造「購物天堂」的節日購物氣氛，鼓勵廣大市民留港消費，並吸引四方遊客在節日期間來港購物旅遊。

「香港節日狂賞」將分為兩個階段進行，首階段(今日至明年1月17日)以「聖誕元旦篇」打頭陣；第二階段則為「農曆新年篇」。超過100個品牌，涵蓋逾3,000間店舖的商戶將因應節日，向消費者提供不一樣的折扣和禮遇，例如日本城提供聖誕樹6折優惠、實惠精選傢俬低至5折；惠康則推出憑優惠券購物滿1,000港元減120港元；麥當勞提供炸雞套餐優惠；鞋店SKECHERS亦提供兩件6折等。

此外，港鐵亦推出「港鐵佳節禮遇」，在昨日(18日)至明年1月1日期間，乘客以已連結應用程式MTR Mobile帳戶的成人八達通乘搭港鐵滿5次(不包括東鐵綫來往羅湖或落馬洲站車程、機場快綫、輕鐵及港鐵巴士)，即可透過程式換領10港元車費電子券。協會指，參加的零售商戶和餐廳數目仍在持續增加，涉及不同零售及餐飲類別，而各種優惠會經協會各網上平台、電子錢包(AlipayHK及支付寶)、香港旅遊發展局、港鐵公司向外發放相關詳情。

香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，業界預計港人會趁聖誕節外遊或北上消費，但相信港府在多區布置聖誕裝飾、舉辦大型慶祝活動，以及各地區人士辦聖誕市集及攤位活動，期望能與「香港節日狂賞」產生協同效應，令本港瀰漫開心聖誕及新年氣氛，提升留港港人消費意欲，甚至吸引大灣區等旅客來港感受節日氣氛，令香港零售銷情帶來正面幫助。

協會又呼籲，全港所有零售商及餐廳店舖踴躍參加是次「香港節日狂賞」活動，展現業界團結力量，上下一心為市民及旅客提供禮品、折扣，及購物積分等優惠，共同帶旺香港的節日氣氛，和促進人流及消費。