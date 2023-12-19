旅發局明推10萬份100元餐飲券　憑券晚間可到630間食肆酒吧使用

距離聖誕及新年即將來臨，旅遊發展局將於明日(20日)上午10時在網上送出首批10萬份100港元「香港夜饗樂」餐飲消費券。該局最新披露，港人可憑餐飲券在夜間時分到全港近130個商戶、涉及630間食肆及酒吧堂食滿100港元或以上，即減100港元，包括米芝蓮食府、日式料理及居酒屋等，有關商戶名單即日起已上載至電子平台，供市民率先預覽。

旅發局表示，參與首批「香港夜饗樂」本地市民版餐飲消費券的630間食肆及酒吧種類多元，包括：米芝蓮食府﹑高級中菜館﹑西式扒房﹑韓式燒烤﹑台式火鍋﹑日式料理及居酒屋﹑星馬菜餚﹑廣東點心﹑京川滬菜﹑港式冰室﹑隱世日式清酒小店﹑空中酒吧﹑人氣打卡酒吧﹑懷舊主題風酒吧﹑海景酒吧等，滋味無窮，老少咸宜。

市民如要享受優惠，需先登記旅發局電子平台帳戶，在明天上午10時登入平台選擇心儀餐廳或酒吧的餐飲消費券，每個帳戶同一時間只可領取最多一份餐飲消費券，兌換後才可以再領取其他消費券，名額有限，先到先得。領券起計30日內，市民可在晚上6時後到指定食肆或酒吧堂食出示登記平台優惠券兌換。而第2批餐飲消費券將於明年1月10日早上派發。