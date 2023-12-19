城大聯北京大學推心理與行為調查　料覆蓋150城市涉逾5萬人

都市人生活節奏急促，工作及學業壓力大，存在各種心理健康問題，值得社會關注。心理健康直接影響個人以至整體社會的健康和發展，有見及此，香港城市大學（城大）將與北京大學合作，展開全國性、大樣本的2024年中國居民心理與行為調查研究，並加入研究寵物如何影響人類心理健康等議題，料覆蓋達150個城市及逾5萬受訪對象。

北京大學公共衞生學院社會醫學與健康教育系，從2020年起進行中國居民心理與行為調查研究，以科學的設計和抽樣方法，探討公眾的心理(焦慮、抑鬱、壓力、人格、自我效能等)和行為(吸煙、飲酒、運動、飲食、睡眠等)健康等，並發表過百篇論文。城大將聯合發起2024年研究，將加入「健康一體化」(即人類、動物及環境健康的元素)研究領域，研究寵物如何影響人類心理健康等議題，研究的覆蓋範圍將加入香港及澳門。研究初期覆蓋30個城市及3000名受訪對象，預計明年將覆蓋逾150個城市及逾五萬名受訪對象。

城大賽馬會動物醫學及生命科學院院長Vanessa Barrs指，研究旨在推動心理健康及復原力，以科學方法了解公共衞生及心理健康問題，今次合作搭建知識與文化的橋樑，提供基礎協助跨越地理界限，攜手解決當前的問題。

北京大學公共衞生學院社會醫學與健康教育系副主任孫昕霙就指，是次研究為大樣本、多中心、重複性、全國性研究，期望城大加入後，研究團隊能發表更多論文，在公共衞生、護理學、管理學、傳播學、心理學等多個領域發揮影響力，並取得更多突破性進展，從而提升中國居民心理健康。