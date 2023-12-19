黑暴歌禁制令上訴案　官認同禁令有預防作用

與反修例事件有關的歌曲《願榮光歸香港》，近年於各個不同平台傳播，律政司司長於今年6月入稟高院申請禁制令，禁止公眾人士具煽動意圖下，在任何平台傳播該歌曲，危害國家安全，但被原訟庭駁回申請。律政司其後向上訴庭提出上訴，案件今日(19日)於上訴庭3名法官席前處理。首席法官潘兆初於律政司代表陳詞期間表明，認同刑事法律重在事後懲治，禁制令則為預防性質，功能與刑事法不同且有其作用。

上訴人是律政司司長，資深大律師陳樂信則作為法庭之友協助法庭。上訴方代表陳詞時，引述人大會議的紀錄指港府需依據有關法體規定有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為，故防範及懲治同樣重要。代表又引述一篇《願榮光》歌曲創作人訪問指，歌曲可集結人心提升士氣，因此禁制令可有效防範國安受威脅，且與《港區國安法》及其他刑事法作懲治的效用完全不同。至於禁制令的具體內容，可以作出不同的調整，當中包括作為學術研究及新聞內容不受禁制令所限。

律政司早前獲原訟庭批准就其中6項草擬上訴理據往上訴庭提上訴，包括維護國家安全屬於最為重要的事情，法庭應切實有效防範、制止和懲治相關危害國家安全的行為和活動，而行政長官亦發出證明書指申請禁制的事項涉及國家安全，故對法庭有約束力。律政司指原訟庭在拒絕發出臨時禁制令時沒有就此點給予凌駕性比重，錯誤使用不涉及國家案件的相稱性測試，屬法律上犯錯。但有關律政司批評原訟庭錯誤考慮頒發禁制令會出現既干犯藐視法庭又干犯涉國安法的情況，及錯誤地指批出禁制令可能會導致寒蟬效應，則不獲原訟庭批出上訴許可，律政司就此項理據再尋求上訴庭批出上訴許可。

案件編號：CACV 274，CAMP 303/2023