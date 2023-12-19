冒認老婦「兒子」呃逾9萬元　無業男罪成判監26個月

一名無業漢聲稱為收取數千港元報酬，分別向兩名婦人假冒兒子，並指捲入打架案被帶往警署，要求兩事主給錢他。兩婦人不虞有詐，應要求付款。幸其中一名事主家人察覺有異，預先報案，當無業漢在約定地點收款時，即被埋伏的執法人員拘捕。涉案男子早前承認串謀詐騙及洗黑錢共兩罪，今日(9日)在區院被判入獄26個月。法官雖接納被告非主腦，只是跑腿，但情節嚴重，需要額外加刑。

35歲被告陳皓傑，報稱無業。他承認於今年11月9日，在香港，與另一名身份不詳的人串謀欺騙姓王女事主，即虛假地表示王的兒子被警方扣留及需要金錢，而不誠實地誘使王交出65,600港元；及同日在長沙灣深旺道聖瑪加利男女英文中小學外，知道或相信為從可公訴罪行得益，仍處理一筆30,500港元的款項。

案情指，事發當日下午，姓王女事主收到聲稱是她兒子來電，稱因交通意外及打架被帶往深水埗警署，要王拿出約6萬多港元救他。王的女兒及後發現母親受騙，即時報案。執法人員到場埋伏，王到達案發地點外，被告到場收款，執法人員即時上前，被告嘗試逃跑，最終被制服。執法人員在他身上找到約3萬港元。被告於警誡錄影會面中，稱收到內地的來電，要求他去交收物品，他每次可獲2,000至3,000港元報酬。調查期間，執法人員發現被告另涉騙案。一名姓林女事主於當日下午接到來電，對方聲稱是她兒子，稱因打架「去咗差館，要錢」，林信以為真，應對方要求把約3萬港元現金交給被告。

案件編號：DCCC 238/2023