《香港01》大股東于品海破產案　雙方和解失敗押明年1.8處理

屢傳財困的《香港01》母公司南海控股之主席于品海，於今年10月被一間建設銀行相關公司入稟高院作破產呈請。案件今日(19日)於高院聆案官何展鵬席前提訊。于的律師表示曾與呈請方商討和解協議，但至上周五(15日)商討失敗。聆案官最終將案件押後至明年1月8日，交由專門處理破產案的法官審理。

本案呈請方為建銀國際海外有限公司，答辯人為于品海。于並沒有到庭，聆案官於開首即詢問于是否亞洲電視的主席，律師則澄清于應是《香港01》母公司南海控股之主席。由於和解商討失敗，聆案官最終決定將案件交予處理破產案的高院法官審理。

是次破產呈請涉及由于出任擔保人的一間英屬維爾京群島公司之貸款。建銀國際指它持有一間英屬維爾京群島公司Pippen Limited於2017年3月24日發行的債券。據債券條款，Pippen要在2021年3月24日，向建銀國際償還3.84億港元。香港公司大地控股有限公司及于品海就於發行債券的同日，與建銀國際訂立擔保契據，就Pippen發行的債券出任擔保人。Pippen在還款到期日違約，未有向建銀國際支付上述的3.84億港元，之後只零星償還了約3,700萬港元利息和部分本金。建銀國際終入稟高院向于及該兩間公司連本帶利追討約4.16億港元。因于一直沒有還款，建銀國際最終入稟高院作破產呈請，要求法庭頒令于破產。

案件編號：HCB 6118/2023