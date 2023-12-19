聲稱患腎病後遭歧視及騷擾　前員工入稟訴足總

一名前香港足球總會(下稱足總)女員工昨日(18日)入稟區院，指足總及足總行政總裁譚秋朗違反《性別歧視條例》及《殘疾歧視條例》，申索書提及她在接受部分腎臟切除手術後，遭譚秋朗持續歧視及騷擾，她曾經向足總主席貝鈞奇反映。由於極大的工作壓力，她確診適應障礙症，在去年3月，更被診斷有腦膜瘤。她要求足總及譚書面道歉、向她賠償，又要足總重新聘用她。

本案之匿名女申索人，在申索書以「K」作代號，答辯人是譚秋朗和足總。申索人在長達48頁的申索書中指，譚秋朗是足總行政總裁。申索人在2012年11月28日至2022年8月15日受聘於足總。2014年，申索人接受部分腎臟切除手術，之後要定期覆診。2022年1月27日，譚秋朗在辦公室向她說：「我叫你見我，點解叫極都唔黎？」申索人說她身體不適，不能工作到很夜。譚就問「類似你啲健康問題，發病機率係幾高？咁將來你啲病問題可能會再出現。」

申索書又指，2022年2月，譚開始作出不尋常要求，包括要申索人不斷工作，不準她吃午餐，又設不合理的死線，例如下午1時結束會議，譚要求她在2時交詳細會議紀錄，當她未能完成，譚便即時傳電郵說她未能履行職責。這些壓力令她感驚恐、頭痛。申索人曾多次聯絡足總主席貝鈞奇，內容談及「CEO不斷欺凌我，我的病情因而受影響」、「CEO又濫用職權，我5月的薪金被扣減了大約HKD 14,500港元」、「我的病情是需要一直跟進，現在仍然每天服食藥物，但我不是失去原有的工作能力」。對方回覆時則指「相信董事會諸君必會公平公正處理您的問題！」、「收到訊息，我會了解實情」。

案件編號：DCEO15/2023