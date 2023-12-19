擬修例納七舊區為指定重建區　發展局倡強拍最低門檻降至65%

現時不少舊樓急需重建。發展局計劃於本周五(22日)刊登憲報，提出修訂條例草案，建議將有迫切重建需要的7個舊區劃為指定地區，並將強拍申請最低門檻降至65%。為涉及多個毗出糧地段的申請提供更多彈性，局方建議容許無共用樓梯連接的毗鄰地段亦可應用平均分數安排，採用計算地段面積在內米加權平均法，並在附合最低樓齡要求和最低業權門檻，即可將多個毗鄰地段合併為一個面積較大的地盤作重建。

樓宇老代問題嚴重，至2022年底，本港有約9,600幢樓齡達50年的私人樓宇，估計當中有約400幢樓宇的維修不合乎成本效益。發展局在諮詢後，計劃劃出指定地區進一步降低其強拍門檻，包括灣仔、油麻地、旺角、馬頭角、西營盤及上環、長沙灣和荃灣。

修訂後，樓齡少於50年的樓宇，不論指定地區或非指定地區，門檻仍需達90%；而50至59年樓齡的樓宇，指定地區只需達70%、非指定地區則維持不變；而樓齡60至69年的樓宇，指定地區則進一步降低至65%，非指定地區降至70%；而70年樓齡以上的樓宇，不論指定地區或非指定地區均需降至65%。至於非工業地帶的工廈，樓齡大於或等於30年門檻則為70%。

毗鄰地段的強拍申請方面，現行法例需要有一條共用樓梯連接才可合併計算有關地段擁有的不分割份數的平均百分比。在新建議下，無樓梯連接的毗鄰地段，只需沿共同界線鄰接、每個地段的最低門檻為65%及樓齡達50年或以生，以及計入地段面積，作加權平均；建議又容許把已擁有全部業權的地段納入申請。

而為保障小業主，局方建議容許自住業主可在地段售出後，繼續居住其物業內不多於半年，以安排搬遷，即與租客安排相同。